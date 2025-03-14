"تضييق الفجوات".. واشنطن تقدم اقتراحاً لتمديد وقف إطلاق النار في غزة

وطن: أعلن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومجلس الأمن القومي الأميركي تقديم اقتراحٍ "يضيق الفجوات" من أجل تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

وشدّد البيان على تنفيذ مقترح "تضييق الفجوات" قريباً مع الإفراج عن الأسير لدى المقاومة الفلسطينية إيدان ألكسندر، معتبراً أنّ هذا التمديد المقترح "يتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف إطلاق نار دائم".

وادعى البيان أنّ حركة المقاومة الإسلامية حماس "تقدم في أحاديث خاصة مطالب غير عملية تماماً بخلاف وقف إطلاق نار دائم"، مشيراً إلى أنّها على علم بالموعد النهائي، وأنّ الولايات المتحدة سترد وفقاً لذلك إذا انقضى الموعد.

وفي وقتٍ سابق اليوم، وافقت حركة حماس على الإفراج عن جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، بالإضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية.

وأفادت الحركة، في بيان، بأنها تلقّت أمس الخميس مقترحاً من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الأسرى، مشيرةً إلى أنها تعاملت مع المقترح "بمسؤولية وإيجابية".

وشدّدت حماس على استعدادها الكامل لبدء المفاوضات والتوصّل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا المتعلقة بالمرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته بالكامل.

المصدر: الميادين