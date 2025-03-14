اعتقال طالبة فلسطينية شاركت في احتجاجات جامعة كولومبيا

وطن: نقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين أن عملاء فدراليين ألقوا القبض على طالبة فلسطينية تدعى لقاء كردية، شاركت في الاحتجاجات التي اندلعت في جامعة كولومبيا. ووفقاً للمصادر، فإن الطالبة كردية من الضفة الغربية، وقد تجاوزت مدة تأشيرتها الطلابية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في وقتٍ حساس، حيث كان قد أصدر قاضٍ أمريكي قرارًا بوقف ترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي يدرس في جامعة كولومبيا، رغم الضغوطات السياسية عليه من أعلى مستويات الحكومة الأمريكية، بما في ذلك تصريحات الرئيس دونالد ترامب.

وفي قرار أصدره القاضي جيسي فورمان، قرر تعليق ترحيل خليل "ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك"، وذلك بعد أن قدم محامو خليل طلبًا بإعادته إلى نيويورك، حيث كانت هناك مخاوف من حرمانه من حقه في تلقي المشورة القانونية. ويواجه خليل اتهامات غير محددة من قبل الإدارة الأمريكية، التي لم تعلن عن أي جريمة ارتكبها، لكنها تشير إلى أن وجوده في الولايات المتحدة "يتعارض مع مصالح السياسة الوطنية والخارجية".

وفي تطور آخر، أرسلت وزارة التعليم الأمريكية، يوم الاثنين، خطابات إلى 60 جامعة أمريكية، من بينها كولومبيا وهارفارد وييل، تحذرها من خفض التمويل الاتحادي ما لم تتعامل مع اتهامات "معاداة السامية" في حرمها الجامعي. وكان قد تم رصد أفراد من إدارة الهجرة الاتحادية في حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن قبل يوم من إعلان الإدارة الأمريكية عن إلغاء 400 مليون دولار من المنح والعقود الممنوحة للجامعة.

وبحسب اتحاد الطلاب العاملين في كولومبيا، فإن هناك محاولات من قبل إدارة الهجرة الاتحادية لاعتقال المزيد من الطلاب الأجانب، من بينهم طالب آخر لم يتم الكشف عن هويته. ورغم محاولات التواصل مع وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك للحصول على تعقيب رسمي، لم تتلقَ رويترز إجابة بشأن هذه المعلومات.