بقرار أمريكي أوروبي.. حجب قناة الأقصى الفضائية عن الظهور في كافة الأقمار الصناعية

وطن: قالت قناة الأقصى الفضائية، يوم الجمعة، إنه وبناء على قرار أمريكي أوروبي مشترك، تم حجب ظهور القناة على كافة الأقمار الصناعية. وأكدت القناة في بيان صادر عنها، وصل لوكالة "صفا"، أن القرار يتضمن فرض غرامة مالية كبيرة على أي قمر صناعي يستقبل إشارات القناة.

وأضافت القناة أن القرار يأتي مرفقًا بتهديدات بتوجيه تهمة "رعاية الإرهاب" إلى إدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف بث القناة. ويأتي هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه وسائل الإعلام الفلسطينية تحديات كبيرة بفعل الحصار والرقابة الدولية، مما قد يؤثر بشكل كبير على عمل القناة في عدة مناطق.

وفي ردها على هذا القرار، أدانت قناة الأقصى بشدة القرار الأمريكي الأوروبي، معتبرة إياه اعتداءً على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني. وأكدت القناة في بيانها أن هذا القرار يندرج في سياق الحرب المستمرة على الإعلام الفلسطيني، حيث تعرض العديد من الصحفيين العاملين في القناة للاستهداف المباشر من قبل الاحتلال، بما في ذلك اغتيال أكثر من 25 صحفيًا ودمر مقرات القناة بالكامل في قطاع غزة.

وشددت القناة على أن هذا القرار لن يثنيها عن الاستمرار في أداء رسالتها الإعلامية، مشيرة إلى أن حجب بث القناة لن يكون نهاية الطريق، بل ستواصل البحث عن كل السبل الممكنة لنقل صوت الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس إلى العالم.

وفي ختام بيانها، دعت قناة الأقصى كافة المؤسسات الصحفية والحقوقية إلى الوقوف ضد هذا القرار والتصدي لمحاولات إسكات الإعلام الفلسطيني، الذي يدفع ثمن الحقيقة بدماء أبنائه.