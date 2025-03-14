المكتب الإعلامي في غزة يحذر من عودة المجاعة بسبب نقص المساعدات وإغلاق المعابر

وطن: حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، من عودة شبح المجاعة إلى القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر، حيث تُغلق المعابر منذ 13 يوماً، ما أدى إلى فقدان 80% من سكان غزة لمصادر غذائهم الأساسية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيانٍ رسمي: "يدخل قطاع غزة اليوم الثالث عشر من جريمة الاحتلال، بمنع المساعدات وإطباق الحصار بإغلاق المعابر". وأكد البيان أن التداعيات الإنسانية لهذا الحصار باتت واضحة، محذراً من مؤشرات "عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي بشكل خطير".

وأشار البيان إلى أن 80% من سكان غزة فقدوا مصادر غذائهم الأساسية نتيجة توقف حملات الإغاثة الخيرية وعدم توفر المواد التموينية والغذائية في الأسواق. وأضاف أن نحو 25% من المخابز توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود، مما أثر على كميات الخبز المتوفرة للمواطنين. كما حذر من احتمالية توقف مزيد من المخابز في الأيام المقبلة إذا استمر نفاد الوقود.

وتابع البيان أن نحو 90% من سكان غزة يعانون من أزمة حادة في توفير مياه الشرب، نتيجة منع إدخال الوقود المشغّل لمحطات تحلية المياه وآبار المياه. وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن البلديات اضطرت لتقنين استخدام المياه لتوفير كميات منها لأطول فترة ممكنة.

كما أشار البيان إلى تفاقم معاناة 150 ألف من المرضى المزمنين والجرحى في غزة بسبب إغلاق المعابر، حيث يعجزون عن الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمعالجتهم.

وفي ختام البيان، دعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، محذراً من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى كارثة إنسانية قد يصعب تداركها.