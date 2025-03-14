إحياء التراث وتعزيز السياحة في البيرة: "سوق الخان الرمضاني" يفتح أبوابه في خان البيرة الأثري

وطن: أُقيم في خان البيرة الأثري "سوق الخان الرمضاني" في الفترة من يوم الخميس 13 آذار 2025 إلى يوم الجمعة 14 آذار 2025، من الساعة 8 مساءً حتى 10 مساءً، بتنظيم من وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع بلدية البيرة ومحافظة رام الله والبيرة.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود مشتركة لتعزيز الحياة الثقافية والسياحية والاقتصادية في المدينة، وضمن مبادرة لإحياء المواقع الأثرية وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي.

وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، أكد وكيل وزارة السياحة والآثار، السيد صالح طوافشة، أن هذا الحدث يعكس التزام الوزارة بتفعيل المواقع التاريخية، مشيراً إلى أن "سوق الخان" يعد نموذجاً حياً يعكس إصرارنا على تحويل هذه المواقع إلى أماكن تجمع بين التراث والسياحة.

كما أشار إلى أهمية السوق في دعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى تعزيز الطابع التراثي لمدينة البيرة خلال الشهر الفضيل.

من جهتها، أشادت محافظة رام الله والبيرة، الدكتورة ليلى غنام، بتعاون المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لتنظيم هذه الفعالية المميزة، مؤكدةً أن "سوق الخان" يُسهم بشكل فعال في تنشيط الحركة الاقتصادية والثقافية في المنطقة، ويسهم في توفير بيئة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتسوق والتوعية بالتراث الفلسطيني.

كما أكدت بلدية البيرة على دعمها الكامل لهذه الفعاليات، مشددة على أهمية توفير كافة التسهيلات لضمان نجاح مثل هذه الأنشطة التي تعزز من مكانة المدينة ثقافيًا واقتصاديًا.

ويستقطب "سوق الخان الرمضاني" إقبالًا واسعًا من الزوار، حيث يقدم العديد من الأنشطة العائلية والترفيهية الموجهة للأطفال، إلى جانب مساحة خاصة لدعم المشاريع والأشغال اليدوية. كما يعرض الحرفيون منتجاتهم التقليدية والمحلية المبتكرة، مما يتيح للجمهور الفرصة للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة تعكس تراث المنطقة.