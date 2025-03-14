مستوطنون يجرفون عشرات الدونمات غرب سلفيت

وطن: جرف مست,'k,k بحماية قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في منطقة "وادي المطوي" الواصل بين مدينة سلفيت وبلدة بروقين غربا، بهدف شق طريق استيطاني جديد يصل إلى البؤرة الاستيطانية الرعوية "الرأس".

وذكرت مصادر محلية، بأنه تم اقتلاع نحو 40 شجرة زيتون معمرة، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي، تعود ملكيتها للمواطنين نافز أيوب، رياض وزهير زهد.

وقالت المصادر ذاتها، إن المسوطنين اقتلعوا ما يقارب 20 شجرة زيتون معمرة تتراوح أعمارها ما بين 50-60 عاما، من الأرض التي يملكها وشقيقه زهير. كما تم اقتلاع نحو 20 شجرة زيتون أخرى تعود ملكيتها للمواطن نافز أيوب.

يذكر أن منطقة "وادي المطوي" من المناطق الحيوية التي تربط مدينة سلفيت بالبلدات الغربية، وتشكّل ممرا أساسيا للمواطنين، وتتعرض منذ فترة لاعتداءات متكررة من المستوطنين الذين ينطلقون من البؤرة الاستيطانية "الرأس"، حيث يتم منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب ملاحقة الرعاة وتهديدهم.