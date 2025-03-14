"أسوشيتد برس": أميركا وإسرائيل عرضتا توطين سكان غزة على 3 دول أفريقية

وطن: أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الولايات المتحدة وإسرائيل عرضتا على مسؤولين في ثلاث دول أفريقية استقبال فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها.

ووفقًا لما نقلته الوكالة اليوم الجمعة عن مصادر أميركية وإسرائيلية، فقد أجرت الدولتان اتصالات مع مسؤولين في السودان والصومال ومنطقة "أرض الصومال" الانفصالية لمناقشة إمكانية إعادة توطين الفلسطينيين هناك.

موقف متباين من الدول الأفريقية

أشارت المصادر إلى أن السودان رفض هذا المقترح، في حين نفى مسؤولون في الصومال و"أرض الصومال" تلقي أي اتصالات رسمية بشأنه. وأكد مسؤولان سودانيان – تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما – أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تواصلت مع الخرطوم بهذا الشأن، لكن الحكومة السودانية رفضت الفكرة فورًا.

وأضاف أحدهما أن هذه الاتصالات بدأت حتى قبل تنصيب ترامب، حيث تضمنت عروضًا أميركية لدعم السودان عسكريًا في مواجهة قوات الدعم السريع، إلى جانب وعود بإعادة الإعمار بعد الحرب.

ذكرت "أسوشيتد برس" أن هذه المساعي تعكس إصرار الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي قدمًا في خطة التهجير، رغم الإدانة الواسعة التي لاقتها بسبب تداعياتها القانونية والأخلاقية. وأشارت إلى أن فكرة التهجير الجماعي للفلسطينيين كانت تُعد سابقًا طروحات متطرفة، لكن بعد أن طرحها ترامب في اجتماع بالبيت الأبيض الشهر الماضي، لاقت دعمًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفها بـ"الرؤية الجريئة".

رفض فلسطيني ودولي للخطة

رفض الفلسطينيون المقترح، مؤكدين أن مغادرة غزة لن تكون طوعية كما تزعم إسرائيل. كما أعربت الدول العربية عن رفضها القاطع للخطة، وبدلًا من ذلك طرحت مقترحًا لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه. في الوقت ذاته، حذرت منظمات حقوقية من أن أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل أو الضغط عليهم قد تشكل "جريمة حرب".

وفيما لم يعلق البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية على هذه التقارير، لم يرد أيضًا مسؤولو الإعلام في الصومال و"أرض الصومال" على اتصالات وكالة "رويترز" للحصول على توضيحات.

ترامب يتراجع عن تصريحاته السابقة

في تطور جديد، صرح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بأنه "لن يتم طرد أي فلسطيني من غزة"، في تراجع عن مواقفه السابقة التي دعا فيها إلى نقل سكان القطاع إلى دول مجاورة، مقترحًا تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد تدميرها خلال الحرب الإسرائيلية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في واشنطن. وعند سؤاله عن خطته بشأن ترحيل الفلسطينيين، أكد أن واشنطن "تعمل بجد" بالتنسيق مع إسرائيل للتوصل إلى حل للأزمة في غزة.

وكان ترامب قد روج منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي لفكرة نقل سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، لكن المقترح قوبل برفض قاطع من الدول العربية والمنظمات الدولية. وفي فبراير/شباط الماضي، عرض خطة تتضمن تهجير الفلسطينيين بشكل دائم، مع تولي الولايات المتحدة إدارة القطاع وإعادة إعماره كمركز سياحي فاخر.

رفض عربي وخطة بديلة لإعادة إعمار غزة

في مواجهة هذه الطروحات، أقر القادة العرب خلال قمتهم الطارئة في القاهرة يوم 4 مارس/آذار الجاري خطة مصرية لإعادة إعمار غزة، تستغرق خمس سنوات وتكلف 53 مليار دولار، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وأصرتا على تنفيذ مقترح ترامب القائم على التهجير.