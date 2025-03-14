"الشعبية".. تحمل أمريكا وبريطانيا جريمة اختطاف القائد سعدات ورفاقه

وطن:قالت الجبهة لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، في الذكرى السنوية التاسعة عشرة لجريمة اقتحام سجن أريحا من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في عام 2006، والتي أسفرت عن اختطاف القائد الوطني أحمد سعدات ورفاقه الأبطال، هي بمثابة اعتداءٍ صارخ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتمت بغطاءٍ ودعمٍ مباشر من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الجبهة في بيان لها إن "هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال على شعبنا وقياداته الوطنية"، معتبرة أن ما جرى في سجن أريحا كان "انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية"، مشيرة إلى "التواطؤ الدولي" الذي شمل الحصار والقصف والتنسيق الأمني.

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة وبريطانيا يتحملان المسؤولية الكاملة عن جريمة اقتحام سجن أريحا"، معتبراً أن "دورهما كداعم رئيسي للاحتلال لا يقتصر فقط على التواطؤ في هذه الجريمة، بل يمتد عبر تقديم الغطاء السياسي والقانوني للاحتلال وتزويده بأسلحة محرمة دولياً، خاصة في العدوان المستمر على شعبنا في غزة والضفة الغربية".

وتطرقت الجبهة إلى الوضع القاسي الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، حيث تعرض العديد منهم لحملات قمع وتنكيل ممنهجة، وخاصة في سجن "سيدي تيمان" الذي شهد استشهاد العشرات من الأسرى، إضافة إلى إصابة وإخفاء المئات منهم.

ودعت الجبهة الشعبية إلى تصعيد المقاومة الشاملة ضد الاحتلال، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، مؤكدة أن "المقاومة هي الخيار الأنجع لتحرير شعبنا وأسرانا". كما شددت على ضرورة تعزيز المقاطعة الشاملة للاحتلال وداعميه، وملاحقتهم قانونيًا وسياسيًا على جميع المستويات.

وأعربت الجبهة عن ضرورة توحيد الصف الوطني الفلسطيني على أساس برنامج مقاوم وطني جامع، بعيدًا عن التنسيق الأمني الذي أدى إلى وقوع هذه الجرائم. وأكدت الجبهة الشعبية على ضرورة توسيع حملات التضامن الدولي مع القائد أحمد سعدات وبقية الأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن فضح ممارسات الاحتلال بحقهم.

وختمت الجبهة بيانها بالقول إن "القائد أحمد سعدات، بصموده وثباته، يشكل مدرسة ثورية في الصمود والمواجهة"، مؤكدة أن "المقاومة ستستمر حتى تحريره وتحرير جميع الأسرى، وأن فجر الحرية قادم لا محالة".