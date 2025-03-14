محللون إسرائيليون: نتنياهو سيكون مرغما للرضوخ لإملاءات ترامب بشأن الحرب

وطن: اعتبر محللون إسرائيليون اليوم، الجمعة، أن القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية الإسرائيلية، خصوصًا تلك التي تتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وملف لبنان، لا يتخذها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأشار المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"،ناحوم برنياع، إلى أن "نتنياهو يظهر كبطل في قضايا لا تهم ترامب ومستشاريه في الوقت الحالي، مثل الوضع في سوريا".

وأضاف أن نتنياهو يتبنى مواقف حازمة في التعامل مع الملف السوري، ويهدد بالحرب، بينما يعلن عن سيطرة "إسرائيل" الدائمة على الأراضي التي احتلتها في سوريا.

وفيما يخص ملف العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، اعتبر برنياع أن نتنياهو يتعامل مع السلطة الفلسطينية بازدراء، ويتجاهلها في الضفة الغربية، بينما يرفضها في غزة.

وأوضح أن "الوضع الحالي للسلطة الفلسطينية لا يقدم حلًا للمشاكل الأمنية التي تواجهها إسرائيل، ما يجعل الوضع أكثر خطورة".

أما بالنسبة للداخل الإسرائيلي، لفت برنياع إلى أن القوانين المتعلقة بإضعاف جهاز القضاء أصبحت من القضايا التي توحد الائتلاف الحكومي وتربط نتنياهو بترامب، مشيرًا إلى أن كليهما يسعيان إلى تغييرات سياسية متوازية ويواجهان تحديات من "الدولة العميقة".

من جانبه، قال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إن نتنياهو يخضع لضغوط قوية من الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف الذي يدفع باتجاه تجديد الحرب في قطاع غزة، إلا أن الضغوط الأمريكية لا تزال تمنع تصعيد الموقف العسكري.

وأكد هرئيل أن جيش الاحتلال مستعد، ولكن رغم التهديدات، يُحافظ على وقف إطلاق النار في القطاع.

وأردف هرئيل قائلًا: "الضغط الأمريكي، خاصة من ترامب، هو ما يحدد القرارات المتعلقة بالمفاوضات وتبادل الأسرى، وليس رغبات اليمين المتطرف أو الضغوط الداخلية".

وأضاف أن نتنياهو قد استسلم بالفعل لضغوط الرئيس الأمريكي، وهو ما يظهر في المفاوضات المستمرة بخصوص تبادل الأسرى مع حماس.

واختتم هرئيل بالقول إن "نتنياهو، رغم محاولاته إظهار القوة العسكرية، يتخذ قراراته تحت تأثير ضغوط ترامب، وليس بناءً على قناعاته الأيديولوجية، وهو ما يبرز حقيقة أن السياسة الإسرائيلية باتت تحت تأثير الولايات المتحدة بشكل كبير".