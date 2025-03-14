م.شوكت الراميني يكتب لوطن: الترامبية: إدارة أزمة الرأسمالية المالية أم حل لها؟

في عالم يموج بالتحولات الاقتصادية والسياسية، وتتأصل أزمة داخلية في الرأسمالية المالية الأمريكية وتتعمق تناقضاتها، تبرز "الترامبية" كظاهرة فريدة وثورية بالنسبة للحالة الأمريكية النمطية، فليست أيديولوجيا أو نهجًا سياسيًا، بل رؤية لتوليفة إجرائية جسورة ذات طابع استراتيجي، وانعكاس لقراءة بقاء الولايات المتحدة وسط أزمات داخلية بنيوية متفاقمة، وواقع مالي متدهور، وتنافس محموم بين قوى الإنتاج الرقمية والتقليدية وضمن منظوماتها الداخلية. وفي قلب هذه الرؤية، التي تبلورت في ولاية دونالد ترمب الأولى (2017-2021) وتتجلى بوضوح في عهده الثاني (منذ 20 يناير 2025) كحملة محمومة تسابق الزمن، تكمن محاولة لإعادة صياغة السياسات الداخلية والخارجية لضمان تحقيق شعارات "إنقاذ أمريكا مجددًا" و"إبقاء أمريكا عظيمة" و"أمريكا أولًا" و"استرجاع أمريكا". إنها محاولة تجنح في جوهرها نحو التحول إلى اقتصاد ثابت يتجاوز الوهم المالي، وجسر يوازن بين قوى المستقبل والماضي، في سبيل استعادة التوازن الداخلي والهيمنة التي بدأت تتآكل.

جذور الترامبية:

الولايات المتحدة، التي قادت العالم لعقود، واجهت في العقدين الأخيرين تحديات داخلية عميقة: تفاقم عدم المساواة، تدهور البنية التحتية، وفقدان الثقة في النخب السياسية والاقتصادية، والتهميش الواضح للطبقة العاملة، خاصة في "حزام الصدأ"، وتلاشي الوظائف الصناعية تحت وطأة الأتمتة والعولمة، التي أدت منذ التسعينيات إلى تفاقم التناقضات الاقتصادية المتأصلة في الرأسمالية، مولدة صراعًا بين البرجوازية والطبقة العاملة. إذ نقلت الشركات الكبرى، مثل "جنرال موتورز" و"فورد"، إنتاجها إلى دول ذات تكاليف عمالة منخفضة كالصين والمكسيك، مما تسبب في فقدان 7.5 مليون وظيفة صناعية بين 1980 و2016، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وفي الوقت نفسه، أصبح الواقع المالي الأمريكي مثقلًا بدين عام تجاوز 35 تريليون دولار بحلول 2025، مع قيمة فوائد سنوية تُقدر بتريليون دولار، في اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على المضاربات المالية والفقاعات الوهمية بدلاً من الإنتاج الحقيقي.

الولايات المتحدة، إضافة إلى هذا الواقع، تقف على حافة التاريخ، تتأمل مصيرها وسط عاصفة الاقتصاد الرقمي. في عالم تتحكم فيه الخوارزميات والطموحات، وتتشابك فيه خيوط التكنولوجيا مع نسيج الحياة البشرية، تتكشف لوحة صراع جديدة تتجاوز حدود الزمان والمكان التقليديين. فقوة الاقتصاد الرقمي تتدفق كقوة جارفة، تحمل معها شركات عملاقة مثل "أمازون" و"جوجل" و"فيسبوك"، التي تحولت إلى إمبراطوريات تتجاوز سلطة الدول، وتسيطر على وسائل الإنتاج الحديثة المتمثلة بالبيانات. وفي هذا الإطار، فإن تراجع الهيمنة الأمريكية قد يكون وشيكًا إذا لم تستثمر بشكل كامل في الثورة الرقمية، وحافظت على تفوقها فيها، أو إذا ظلت متمسكة بنماذج اقتصادية تقليدية في عالم يتحرك بسرعة الضوء. فلم يعد الصراع محصورًا في الأراضي أو النفط فقط، بل أصبح يتمحور حول التفوق التكنولوجي. وهنا يتجلى صراع حاد بين قوى الإنتاج الحديثة، المتمثلة في ملاك الثورة الرقمية مثل شركات التكنولوجيا الكبرى، وقوى الصناعات التقليدية كالطاقة الأحفورية والتصنيع، للسيطرة على الحكم.

هذا الوضع كله أنتج أزمة وجودية لأمريكا: كيف ستدير تلك التناقضات، وكيف ستحافظ على قوتها إذا كانت أسسها الاقتصادية تهتز؟ ومن هذا الواقع نبتت "الترامبية" كاستجابة له، وهي ليست مجرد شعبوية عفوية بالمعنى العام، بل محاولة لإعادة ترسيخ الاقتصاد الملموس - المصانع، الطاقة، البنية التحتية - على حساب النموذج المالي الافتراضي الذي ساد في عصر العولمة. وأوامر ترمب التنفيذية في ولايته الثانية، مثل إعلان "طوارئ الطاقة الوطنية" لتسريع التنقيب عن النفط، وفرض رسوم على الصلب، تعكس هذا التوجه نحو اقتصاد ثابت يعتمد على الإنتاج المادي، بعيدًا عن الوهم الذي خلقته الأسواق المالية.

الجسر بين قوى الإنتاج الرقمية والتقليدية :

فالترامبية تحاول ألا تكتفي بالتمسك بالماضي؛ فهي تسعى أيضًا لتكون جسرًا بين قوى الإنتاج التقليدية، كالصناعات الثقيلة والطاقة الأحفورية، وقوى الثورة الرقمية، مثل: "آبل"، التي تُقدر قيمتها السوقية بأكثر من 3 تريليونات دولار، تليها "مايكروسوفت" بقيمة سوقية تقارب 3 تريليونات دولار، و"أمازون" (Amazon)، التي تُقدر إيراداتها السنوية بمئات المليارات، و"ميتا" (Meta)، التي تُولد إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا، و"جوجل" و"يوتيوب"، بقيمة سوقية تُناهز 2 تريليون دولار، وتبرز "تيسلا" (Tesla) بقيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار، إضافة إلى "إنفيديا" (NVIDIA) بقيمة تقترب من 3 تريليونات دولار، والعديد من رواد الخدمات المالية الرقمية مثل "باي بال" (PayPal) و"سكوير" (Square)، والعملات المشفرة بقيادة منصات مثل "كوين بيس" (Coinbase) ، تلك القوى التي تتنافس بقوة مشكلة أحد أبرز التحديات في عهد ترمب الثاني. فمن جهة، تدعم سياسة ترمب الصناعات التقليدية عبر تحالف قوي مع قاعدته الشعبية في المناطق الصناعية، ومن جهة أخرى، تحاول استيعاب القوى الرقمية لضمان بقاء أمريكا في صدارة السباق التكنولوجي العالمي. فتعيين إيلون ماسك لقيادة "إدارة كفاءة الحكومة" يجسد هذا الجسر، فماسك، كرمز للابتكار الرقمي والصناعي، يمثل تقاطعًا بين المستقبل (التكنولوجيا) والماضي (الإنتاج). كذلك، إنشاء "احتياطي البيتكوين الاستراتيجي" يعكس محاولة لدمج العملات الرقمية في الاقتصاد الوطني، واستجابة لضغوط القوى الحديثة، لكن بإطار يخدم السيادة التقليدية. وإن محاولة التوازن هذه ليست خالية من التوتر؛ فسياسات الهجرة الصارمة تضر بشركات التكنولوجيا التي تعتمد على العمالة الأجنبية، بينما الرسوم الجمركية تعزز الصناعات التقليدية على حساب سلاسل التوريد الرقمية.

إعادة صياغة السياسات الداخلية :

داخليًا، تسعى الترامبية لمعالجة الأزمات عبر إعادة هيكلة الدولة والمجتمع. فأوامر مثل إنهاء الجنسية بالمولد، رغم وقفها قضائيًا، وتعزيز القيم المحافظة تهدف إلى استعادة التماسك الاجتماعي حول هوية أمريكية تقليدية، كرد على الانقسامات الثقافية. كذلك، إلغاء عشرات الأوامر من إدارة بايدن يعكس رفضًا لسياسات النخب الليبرالية التي رأتها قاعدة ترامب تهديدًا للوحدة الوطنية. واقتصاديًا، تأسيس "صندوق الثروة السيادية" يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، بينما تقليص البيروقراطية عبر إدارة ماسك يسعى لجعل الحكومة أكثر كفاءة في دعم هذا التحول وترشيقها الا انه سيخلق كم هائل من البطالة الجديدة. ورغم خطاب ترمب المناهض للمؤسسة، فإنه في الواقع خدم مصالح فئة محددة من البرجوازية الصناعية والمالية التي ترى في العولمة تهديدًا لأرباحها، مما كشف عن صراع داخلي بين أجنحة الطبقة الحاكمة: الجناح العالمي المتمثل في الشركات متعددة الجنسيات، والجناح القومي المتمثل في الصناعات المحلية. وظهر ذلك جليًا في التخفيضات الضريبية لعام 2017، التي خفضت ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، مضيفة 1.5 تريليون دولار إلى أرباح الشركات بحلول 2020، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس. فهذه السياسات ليست مجرد رد فعل، بل محاولة لإعادة بناء أمريكا من الداخل لتكون قادرة على مواجهة التحديات الخارجية. الترامبية ترى أن البقاء يتطلب اقتصادًا قويًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي، كما أشرنا، وليس على الديون أو المضاربات، ومجتمعًا موحدًا حول قيم مشتركة، حتى لو أثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعًا ومعارضة قانونية. وفي ظل هذه المعركة الشرسة التي تمس مفاصل النظام وتقاليد الحكم وسياساته التقليدية، يحاول ترمب تخفيف الضغط على سوق العمل الداخلي ومنح رشوة سريعة للقوى العاملة البيضاء عمومًا من خلال "أمركة" الوظائف المتاحة عبر سياسة الإبعاد للمخالفين غير الشرعيين. ومن المتوقع تخفيف مزيد من القيود على الشركات الكبرى، وقد يغامر بخفض الضرائب كما يعد حتى اللحظة.

إعادة صياغة السياسات الخارجية:

أما خارجيًا، فتعمل الترامبية على استعادة الهيمنة الأمريكية عبر نهج أحادي وحمائي. الانسحاب من اتفاقية باريس ومنظمة الصحة العالمية يعكس رفضًا للالتزامات متعددة الأطراف التي تراها عبئًا على السيادة. ومعركة فرض الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك، والتعامل بالمثل مع الآخرين، تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي ومواجهة المنافسة، خاصة من الصين التي تهدد التفوق التكنولوجي الأمريكي. ولمواجهة صعود الصين كثاني أكبر اقتصاد عالمي بحلول 2010، بقيمة 14 تريليون دولار مقارنة بـ21 تريليون دولار للولايات المتحدة في 2020، وهو ما شكل تحديًا وجوديًا للرأسمالية الأمريكية، استجاب ترامب بفرض عقوبات تجارية على الصين، ساعيًا إلى إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، نظرًا لأن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة يُقدر بحوالي 295 مليار دولار. وسيوسع نطاق الرسوم على السلع الصينية، فلن تقتصر على السلع التقليدية، بل قد تشمل منتجات التكنولوجيا الرقمية مثل المكونات الإلكترونية ومعدات الاتصالات، بهدف الحد من هيمنة الشركات الصينية مثل "هواوي" و"علي بابا" في الأسواق العالمية والأمريكية. كما سيقيد استثمارات الصين في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية. وقد يُصدر قرارات تنفيذية تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع تطبيقات صينية مثل "تيك توك" أو "وي تشات" بشكل نهائي، وهي تطبيقات تصل قيمتها السوقية إلى 100 مليار دولار، مع ابتزازها للضغط عليها. وكذلك سيفرض قيودًا على الشحن البحري والجوي المرتبط بالصين، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من صادراتها البالغة حوالي 500 مليار دولار سنويًا للولايات المتحدة. ويعمل ترامب على تصنيف الكارتلات كمنظمات إرهابية لتعزيز الأمن القومي، بينما علّق المساعدات الخارجية لإعادة توجيه الموارد إلى الداخل. وعسكريًا، يحاول تحويل سياسة التدخلات المباشرة المكلفة، كحرب العراق التي كلفت 2 تريليون دولار، إلى الاعتماد على الاستغلال الاقتصادي عبر العقوبات، كتلك على إيران وفنزويلا، والضغط التجاري. وهذا يعكس تطورًا في أساليب الإمبريالية من العسكرية إلى الاقتصادية، لضمان استمرار تصدير رأس المال واستغلال الموارد دون تحمل تكاليف الاحتلال. ويتيح تقليص التكاليف العسكرية إعادة توجيه الموارد لدعم الاقتصاد الداخلي وتعزيز القدرة التنافسية للرأسمالية الأمريكية. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن الحزب الجمهوري، منذ نشأته عام 1854، خاض 11 حربًا، ونسبة 36.4% من حروبه كانت في الشرق الأوسط، بينما الحزب الديمقراطي، منذ نشأته عام 1828، خاض 8 حروب، منها ما نسبته 25% في الشرق الأوسط، أما نسبة حروب الحزبين في الشرق الأوسط مجتمعين فتبلغ 31.6% من إجمالي حروبهما. هذا النهج يبلور استراتيجية لإعادة ترتيب الأولويات الدولية لصالح أمريكا، فالترامبية ترى أن الصدارة تتطلب اقتصادًا قويًا داخليًا، وقدرة على فرض الشروط على الآخرين، سواء عبر العقوبات أو التجارة، بدلاً من الاعتماد على التحالفات التقليدية المكلفة.

وإجمالاً، قد تؤدي هذه التوليفة الإجرائية الجريئة إلى تعزيز الرأسمالية المالية وتعميقها بدلاً من حل أزماتها وتناقضاتها، مع احتمال حدوث أزمات جديدة كالتضخم إن لم تحدث تدخلات كبرى في الاقتصاد. وقد تشكل عمومًا منظومة لتكييف ولإدارة الأزمة بدلاً من حلها،ولكنها ايضاً تشكل العالم على اسس جديدة ، فلنراقب ونرى. ولنضف إلى ذلك أن الترامبية، تمنح الإقليم العربي فرصة لتموضعات جديدة، وبشروط جديدة لمن يريد أن يكون تحت الشمس!؟.