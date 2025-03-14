أعلنت استلامها مقترحا جديدا .. حماس توافق على إطلاق سراح جندي يحمل الجنسية الأمريكية وجثامين 4 من مزدوجي الجنسية

رام الله - وطن: أعلنت حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية وجثامين 4 من مزدوجي الجنسية.

وقالت الحركة في بيان لها ان وفد قيادة حركة حماس، تسلم يوم أمس، مقترحًا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر اليوم، متضمنًا موافقتها على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية.

واكدت الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.