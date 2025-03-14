انتشال عشرات جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي في غزة

وطن: أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس أن طواقمه انتشلت 48 جثمانا داخل مجمع الشفاء الطبي الذي كان أكبر مرفق طبي في القطاع لكنه استحال خرابا بعد هجمات إسرائيلية متعددة.

وقام الدفاع المدني بعمليات انتشال مماثلة في الأسابيع الماضية لإعادة الجثامين إلى عائلاتها متى أمكن التعرف عليها، أو في حال تعذر ذلك، نقلها ودفنها بشكل لائق في مكان آخر.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل “قامت طواقمنا اليوم بنقل جثامين 48 شهيدا بينهم 10 لا يزالون مجهولي الهوية، الذين كانوا دفنوا داخل أسوار مستشفى الشفاء بغزة خلال العدوان”.