مستوطنون يحرقون ممتلكات ومركبات في خربة المناجم جنوب نابلس

وطن: اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في خربة المناجم القريبة من قرية دوما جنوب نابلس ، الليلة الماضية.

وأفادت مصادر محلية بأن العشرات من المستوطنين أحرقوا منازل ومركبات تعود للأهالي في المنطقة، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة في الممتلكات.

ووفقًا للمصادر، فإن هناك إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين من جراء الدخان المنبعث من الحرائق.

ويضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة من الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حماية المستوطنين واعتداءاتهم ضد المدنيين في الضفة الغربية.