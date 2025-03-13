استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرق غزة

وطن: استشهد طفل، مساء اليوم الخميس، إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على المواطنين ما أدى لاستشهاد الطفل أمجد حازم عابد (ثلاث سنوات) في منطقة المنطار بحي الشجاعية.

وأضافت أن مواطنة أصيبت برصاص الاحتلال، إثر إطلاق النار عليها من قبل طائرة مسيرة في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرات أسلحتها شرق بلدة عبسان الجديدة، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.