"حماس": تقرير الأمم المتحدة يثبت فظاعة جرائم الاحتلال ويستدعي تحركاً دولياً جاداً

وطن: رأت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين - حماس، أنّ "تقرير لجنة التحقيق الأممية تأكيد على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها"، مضيفةً أنّ "إشارة التقرير الأممي لحالة تجاهل وإنكار المجتمع الدولي للجرائم بحق شعبنا تستوجب موقفا دولياً جاداً".

ودعت الحركة في بيانٍ، اليوم الخميس، محكمتي العدل والجنائية الدوليتين وكل المؤسسات القضائية للمتابعة الجادة لما ورد في التقرير الأممي، إضافةً لدعوتها المجتمع الدولي "لردع الطغمة الصهيونية ووقف جرائمها وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

واليوم الخميس، أصدرت لجنة التحقيق الأممية تقريراً شاملاً عن استخدام "إسرائيل" الممنهج للعنف الجنسي ضد الفلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بعد أن استمعت على مدار يومين في جنيف إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي، وأفراد من الطاقم الطبي الذين ساعدوهم، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في إحصاءها اليومي، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية إلى 48524 شهيداً و111955 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

بدوره، أعلن المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، عن أنّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد فقدان عدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة، ما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم.