سلفيت: الاحتلال يقتحم فرخة ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية فرخة جنوب غرب سلفيت، وداهمت مبنى المجلس القروي، وعددا من منازل المواطنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي فرخة مصطفى حماد، بأن جنود الاحتلال داهموا مقر المجلس واستولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص به، كذلك على تسجيلات كاميرات من عدة منازل في القرية.

وأشار حماد إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ مساء أمس تنفيذ عمليات اقتحام ومداهمة في القرية، وتواصل إغلاق مداخل عدد من قرى وبلدات سلفيت، كما نصبت العديد من الحواجز العسكرية التي تعيق حركة المواطنين، وتمنع تنقلهم بحرية.