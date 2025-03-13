الاحتلال يصدر قرارا بالاستيلاء على 3 دونمات من أراضي حارس غرب سلفيت

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارا عسكريا يقضي بوضع اليد والاستيلاء على نحو 3 دونمات من أراضي قرية حارس غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، بأن جيش الاحتلال أصدر أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على دونمين، و791 مترا من أراضي حارس، ضمن حوض رقم (3) في منطقة "واد عود".

وأوضح سمارة أن الأراضي المستهدفة تقع بالقرب من الشارع الرئيسي في المنطقة الغربية من القرية، وتعود ملكيتها لكل لورثة كل من: أحمد سمارة، وعلي شملاوي، وعلي صوف.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال منحت أصحاب الأراضي مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للاعتراض على القرار، مؤكدا أن هذه الفترة غير كافية، وتأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض الأمر الواقع.

ودعا سمارة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذا القرار، الذي يهدد بالاستيلاء مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمملوكة لأهالي القرية.