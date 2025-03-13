أ.د. أبو كشك يتبنى التعليم الجامعي للطلبة الأيتام في مدرسة المعهد العربي ويتعهد بمتابعة المبدعين

وطن:تبنى رئيس مجلس أمناء المعهد العربي أ.د. عماد أبو كشك التعليم الجامعي للطلبة الأيتام في مدرسة المعهد العربي، وتعهد بمتابعة المبدعين منهم حتى التشغيل من خلال حاضنات الأعمال في جامعة القدس.

جاء ذلك خلال إفطارٍ جماعي حضره أ.د. عماد أبو كشك مع طلبة السكن الداخلي الأيتام في مدرسة المعهد العربي في أبوديس.

وأكد أ.د. أبو كشك تمسك الجامعة بدعم الشباب الفلسطيني وتمكينه بدءًا بحفظ حقه في التعليم ومن ثم دعم المبدعين والمبتكرين خلال مسيرتهم الجامعية وما بعدها، عبر حاضنات الأعمال التي تسعى لدعم الأفكار واستثمار العقول.

يشار إلى أن حاضنات الأعمال في جامعة القدس أنشأت لرعاية الأفكار الريادية وإبداع الشباب الفلسطيني والمقدسي طلبةً وخريجين، إلى توفير فرص عمل لهم وتدريبهم وفتح الآفاق أمامهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة، كما ويتبنى المركز الأفكار الإبداعية التكنولوجية المتطورة وتنفيذها، وقد نفذت الجامعة عبر حاضناتها أفكار ومشاريع شبابية عديدة بالعمل مع شركائها من مؤسسات محلية ودولية.