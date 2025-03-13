سامي مشعشع يكتب لوطن: قرن من مخططات الترحيل والاقتلاع والتهجير. هل تنجح أخيرا؟!

لا ضير من استعراض سريع،وبأسطر ، لأبرز محاولات الغرب، وبعض العرب، والحركة الصهيونية طرد وترحيل الفلسطينيين قبل ١٩٤٨ ولاحقاً محاولات الكيان وحلفائه طرد وتهجير وتوطين اللاجئين منهم على وجه الخصوص.

١-بعد اندلاع ثورة فلسطين الكبرى في العام ١٩٣٦، الانتداب البريطاني المغضوب عين لجنة للتحقيق وتقديم التوصيات. لجنة 'بيل' الغضيبة اقترحت، فيما تقدمت من توصيات، ترحيل ٢٠٠،٠٠٠ فلسطيني (نصف عدد السكان) بهدف تقسيم البلاد. المخطط فشل ولم ينجح.

٢-على ذمة هارولد هوسكينز، مستشار الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفلت، افاد ان الرئيس الإسرائيلي في ذلك الوقت، حاييم وايزمان، عرض على العاهل السعودي عبد العزيز في العام ١٩٤٣مبلغ ٢٠ مليون جنيه إسترليني مقابل موافقة السعودية استيعاب الفلسطينيين في ربوعها. الكيان أوضح لاحقا ان العاهل السعودي هو الذي قدم الاقتراح لدولة الكيان!. ذات صلة هنا اقتراح نيتنايهو قبل عدة أسابيع في لقاء صحفى أنه بإمكان السعودية توطيننا لديهم. المخطط فشل.

٣- مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء. ١٩٥٣. الهدف كان استصلاح ٢٠٠كم٢ من سيناء لتوطين اللاجئين من داخل غزة اليها. مشروع مشابه لمشاريع توطينية التوجه حاولت الأونروا تقديمها فى ذات الفترة. المشاريع فشلت.

٤- بعد حرب ١٩٦٧ ومع "إضافة" مليون فلسطيني تحت السيطرة العسكرية قلق الكيان من 'البعبع' الديمغرافي وكان هناك محاولات للضغط على الأهالي بالرحيل الإجباري والطوعي. احدى أفكارهم النيرة كان اقتراحهم لدولة البارغواي استيعاب ٦٠ ألف لاجيء فلسطيني في أراضيها مقابل حوافز مالية واقتصادية وعسكرية! فشل التوجه.

٥-محاولات إسرائيلية حثيثة في سبعينيات القرن الماضي لتحريك اللاجئين في غزة (لقمع واضعاف المقاومة آنذاك) وتهجيرهم داخليا للضفة وبعضا منهم لمناطق داخل فلسطين التاريخية ذات الكثافة العربية سكانيا. المخطط فشل. ٧٠ عايلة غزية فقط وافقت على العرض المقدم.

٦-الجنرال الإسرائيلي غيورا آيلاند (صاحب خطة الجنرالات المعنية بالتهجير القسري المترافق مع الإبادة والتي حاول جيش الكيان تطبيقها خلال حرب الطوفان وفشل) اقترح في العام ٢٠١٠ توسيع مساحة غزة باتجاه سيناء لاستيعاب مليون لاجيء فلسطيني مقابل إعطاء مصر مساحة موازية في صحراء النقب الفلسطينية (نفس التوجه الذي قدم للسلطة الفلسطينية باقتطاع مساحات من الضفة الغربية لأغراض التوسع الاستيطاني واعطائهم مساحة موازية في صحراء النقب الجرداء.. وكلا المنطقتين ملك تاريخي لنا!!). المخطط فشل.

٧- ترامب وصفقة القرن.

ماذا تم تنفيذه من هذه الخطة حتى اللحظة: أ-الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان وسحبها من ملف المفاوضات المستقبلية (وهذا الأخطر). نجحت.

ب-الاعتراف بشرعية المستوطنات ورفع عدد المستوطنين خلال عدة أعوام في الضفة الغربية إلى مليون ونصف الميلون. من هنا تبرز خطورة خطة الضم المقترحة ومخطط الترحيل الداخلى تحضيرا للتهجير خارج فلسطين والهجمة المركزة على مخيمات شمال الضفة الغربية. مخطط واسع وخطير وهو قيد التنفيذ. اللوبي الإنجيلي/المسياني الأمريكي المتصهين (٣٠ مليون ناخب) يضغطون بشدة على ترامب الموافقة على مخطط الضم ورصدوا مبالغ هائلة لهذا الغرض.

ج-الاعتراف بقومية الدولة وأنهم أصحاب الأرض الاصلانيين.

د-وقف تمويل الاونروا وطردها من القدس تثبيتا بان القدس هي عاصمتهم ولا مكان للاجيء الفلسطيني ومؤسسته الدولية داخلها ولكي الوعي الفلسطيني وانهاء المطالبة بحق العودة وتسهيل عملية التهجير والتوطين. تم تنفيذ شقه الأول والشق الثاني قيد التنفيذ.

القسم المتبقى من صفقة القرن هي بذات الخطورة، وقد تم نقاشها والتداول بها وأجزاء منها قيد الطرح و/او التنفيذ. حسب عديد التقارير والمتابعات والتسريبات الصفقة تهدف لترحيل أكثر من ٣ مليون فلسطيني من فلسطين المحتلة،من اصل خمسة ملايين ونصف المليون فلسطيني، لدول الجوار وما بعدها. لماذا الرقم ٣ مليون؟ تقديري الشخصي ان هذا الرقم هو عدد اللاجئين الفلسطينين المسجلين في سجلات الاونروا (مليون و٨٠٠،٠٠٠ لاجيء مسجل في غزة و٨٥٠،٠٠٠ ألف لاجيء مسجل في الضفة الغربية بالإضافة إلى ٨٠٠،٠٠٠ من سكان الضفة حملة البطاقة الصفراء والجواز الأردني الدائم، حسب ادعاء بن غفير والذي طالب بترحيلهم للاردن). حسب ذات التسريبات والتقارير ٧٥٠ مليار دولار هى فاتورة تحقيق المخطط، معظمها ستذهب للأردن ومصر لاستيعاب المرحلين قصرا من الضفة وغزة وتوطين اللاجئين في الأردن المتواجدين هناك منذ عقود وبناء بلدات ومدن جديدة وتعزيز اقتصاد هذين البلدين وإعفاءهم من ديونهم الخارجية وديونهم لأخطبوط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. حتى اللحظة البلدين رفضا هذا العرض وعروض مماثلة لأسباب واضحة ومعروفة.

التوجه الجديد للكيان هو الترحيل "الطوعي"، اجباري النزعة، "والهجرة الطوعية" كخيار اخير: اجعل غزة غير قابلة للحياة. لا تسمح بأي عملية أعمار. ارفض مخطط مصر لإعادة البناء دون ترحيل أهل غزة. اغلق المعابر واستخدم سلاح التجويع والتعطيش واستمر في القتل والاستنزاف. اجعل غرة وأجزاء واسعة من شمال الضفة غير صالحة للحياة. واعمل على خلق بيئة وآليات وخطط ترهيب ومخططات ترغيب لدفع أكبر عدد ممكن من أهل البلاد يتدبرون خيار الهجرة الطوعية، وهي اجبارية بحكم إلغاء الخيارات الأخرى، وخصوصا بين صفوف الشباب، والأزواج الشابة، وأصحاب الكفاءات ،والشهادات.

ولهذا السبب صحيفة معاريف مثلا تتحدث عن ان الفريق الأمريكي (ويتكوف واخوانه وأحبابه) يعكفون على محاولة التوصل مع بعض الدول العربية لصيغة ترحيل الفلسطينين "الراغبين في الهجرة" مترافقة مع عرض اقتصادي يسيل له اللعاب لهذه الدول. مخطط تسوق له أمريكا وتتكفل بتنفيذه دولة الكيان برا وبحرا وجوا. ومخطط اقره الكابينت الإسرائيلي المصغر قبل أسابيع قليلة ماضية. مخطط لا يستثنى مصر والأردن، ولكن يبحث أيضا بترحيل الفلسطيني إلى سوريا المفككة والضعيفة ولبعض دول الخليج والتي تشمل السعودية! ولهذا الغرض سمويتريتش أعلن عن إنشاء "مديرية للهجرة" تابعة لجيش الكيان مستمدة إلهامها من مخطط ترامب للتهجير. اخونا يريد تهجير ٥ آلاف غزي كل يوم برا وبحرا وجوا ولمدة عام (تقريبا مليون و٨٠٠،٠٠٠ ألف شخص وهم عدد اللاجئين الفلسطينين المسجلين لدى الاونروا في غزة).

الحديث يطول. النقطة المركزية هنا هي التالي: مخططات التهجير والترحيل والاقتلاع والتوطين على مدى عقود طوال فشلت ولأسباب عدة، ولكن على رأسها ان الفلسطيني "تنح" ولا يريد ترك وطنه! هكذا وبكل بساطة. في الماضي هذا الثبات وهذا العناد كان مترافقا ومسنودا من قيادات ثورة متحدة وموحدة حول رفض التهجير والتوطين حتى ولو اختلفت على قضايا أخرى. اليوم انقسامنا وتشتتنا السياسي، ورغم ثبات الفلسطيني امام حرب إبادة وقتل وتشريد إلا أن قياداته اليوم غير موحدة سياسيا ولا تمتلك خطة مواجهة فلسطينية موحدة، ويعبث بصمودنا عديد الدول العربية، ويحاول الكيان إبادتنا وترحيلنا دونما كلل وتتكالب علينا دول الغرب لإخضاعنا.

هي إذن مواجهة من مسافة الصفر.

سامي مشعشع: الخبير في شؤون الأونروا