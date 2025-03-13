بنك فلسطين ومستشفى المطلع يقدمان مئات العبوات من حقن الأنسولين لصالح مرضى السكري في جنين

رام الله - وطن: قدم بنك فلسطين ومستشفى الأوغستا فكتوريا (المطلع) في القدس، وبالتعاون مع بلدية جنين، تبرعاً لتوفير مئات من عبوات حقن الأنسولين لصالح مرضى السكري من النازحين في مدينة جنين، في ظل الأوضاع الميدانية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها المدينة، ضمن الخطة الإغاثية خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة من بنك فلسطين انسجاماً مع مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، ورؤيته المستدامة لمحاربة الأمراض السارية، ومد يد العون للنازحين، لاسيما المرضى منهم في ظل نقص الإمدادات الغذائية والأدوية وخاصة المصابون بالأمراض المزمنة، بمن فيهم مرضى السكري، وبما يخفف الأعباء عن كاهل المريض وعائلته.

وأكد بنك فلسطين مواصلة جهوده ومساندته الإغاثية لأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية الطارئة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

يذكر أن بنك فلسطين دأب على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن، وذلك التزاماً بدوره المجتمعي والتنموي الريادي الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن ميثاقها