فيلم "صرخات الاطفال" للمخرج والسينمائي اياد ابوروك يهز ضمير الحضور في مدينة بريمن الألمانية

رام الله – وطن: نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية اليوم الاربعاء عرضاً للفيلم الوثائقي " صرخات الاطفال" والذي يوثق معاناة الاطفال ابان الحرب الاخيرة على غزة وسط حضور صاحب الفيلم المخرج والسينمائي الفلسطيني اياد ابو روك بالتعاون مع الجمعية الألمانية الفلسطينية

و افتتح العرض السيد سامر بلال اصلان رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، نائب رئيس الجمعية الالمانية الفلسطينية، مرحباً بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية وممثلين عن احزاب المانية وأوروبيين. وشدد اصلان على الدور المحوري للإعلام والفن في توعية المجتمع الالماني بالقضية الفلسطينية، داعياً إلى استمرار مثل هذه الفعاليات التي تضع معاناة الفلسطينيين في واجهة الاهتمام السياسي والانساني.

واكد الدكتور ديتليف جريش في كلمة الجمعية الالمانية الفلسطينية الجهة المنظمة لعرض الفيلم على أهمية تسليط الضوء على القضية الفلسطينية في الأوساط الأوروبية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الحقوقية والإعلامية لفضح الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء..

من جانبه، تحدث المخرج إياد أبو روك عن التحديات التي واجهها في إخراج وإنتاج الفيلم، خصوصًا في ظل القيود المفروضة على التوثيق داخل فلسطين.

حيث ألقى محاضرة حول أهمية تحقيق السلام للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والعدالة، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إنهاء الاحتلال وإنصاف الضحايا

يشار إلى أن الفيلم قد نال تفاعلًا واسعًا من الحضور، الذين أبدوا تأثرهم العميق بالقصص الواقعية التي عُرضت فيه ، معربين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بمزيد من الفعاليات التي تكشف الحقائق المغيبة عن الرأي العام الأوروبي.

يُذكر أن فيلم “صرخات الأطفال” حصد اهتمامًا واسعًا في الأوساط السينمائية والحقوقية، نظرًا لطرحه الصادق والمؤلم للواقع الفلسطيني، ليشكل بذلك شهادة سينمائية توثق معاناة جيل بأكمله في ظل الاحتلال.