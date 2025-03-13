جيش الاحتلال اللبناني يتسلم جنديا اختطفته قوات الاحتلال قبل أيام

رام الله - وطن: تسلم الجيش اللبناني اليوم الخميس الجندي الذي اختطفته قوات الاحتلال يوم الأحد الماضي من مزرعة بسطرة في جنوب البلاد.

وتسلم الجيش العسكري زياد شبلي عند معبر رأس الناقورة ونقله إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجه جراء إصابته برصاص القوات الإسرائيلية لدى اختطافه.

وقبل أيام قال الجيش اللبناني في بيان: "أطلقت القوات الإسرائيلية المعادية النار على أحد عسكريي الجيش أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".