"هآرتس" تنقل عن ضابط في جيش الاحتلال: استخدمنا الفلسطينيين في غزة دروعاً بشرية

رام الله - وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية عن ضابط في جيش الاحتلال اعترافه بارتكاب جرائم حرب واستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة ان شرطة الاحتلال العسكرية فتحت 6 تحقيقات حول استخدام الجنود لفلسطينيين كـ"دروع بشرية".

وأضافت نقلا عن الضابط "رأيت في حياتي الكثير من محاولات التغطية والتستر لكن هذا رقم قياسي جديد، في غزة يستخدم الجنود الفلسطينيين دروعاً بشرية 6 مرات على الأقل في اليوم"

وتابعت الصحيفة "إذا كانت الشرطة العسكرية تريد القيام بعملها بجدية، فعليها فتح ما لا يقل عن 2,190 تحقيقًا"