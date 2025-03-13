الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة الغربية

وطن: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت 14 مواطنًا؛ بينهم 12 أسيرًا محررًا وقيادات في حركة "حماس" من الخليل وسيدة من مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المواطنة فضيلة يوسف عليان (66 عامًا)، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلتها في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال 12 أسيرًا محررًا من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عقب دهم وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وشنّت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل أسرى محررين.

ودهمت قوات الاحتلال عدة مناطق ومدنًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية؛ لا سيما: حي القرعان في مدينة قلقيلية، ساحة المهد وسط مدينة بيت لحم وبلدة حوسان غربي المدينة، مخيم قدورة للاجئين وقرية دير غسانة في رام الله، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحا، كفر اللبد شرقي طولكرم.