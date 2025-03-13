قائدٌ في أمن المقاومة يكشف تفاصيلَ ضبط أجهزة تجسُّس مموهة للحصول على معلومات عن الأسرى بغزَّة

رام الله - وطن: كشف قائد في أمن المقاومة عن تضاعف المجهود الاستخباري المعادي ضد قطاع غزة، وذلك في إطار محاولات العدو الحصول على معلومات عن الأسرى بغزة.

وبحسب أمن المقاومة، ضبط فنيو أمن المقاومة أجهزة تجسس، مموهة بأشكال مختلفة، في مناطق متفرقة، كانت هذه المناطق قد شهدت عمليات نشطة للمقاومة، خاصة خلال مراسم تسليم الأسرى.

ووفق التحليل الفني والعملياتي، قدر فنيو أمن المقاومة، أن أجهزة التجسس المضبوطة، تم زرعها من خلال حوامات صغيرة، على غرار حوامة "الكواد كابتر"، حيث يستغل الاحتلال أوقات الإفطار والسحور وساعات الليل المتأخرة، من أجل تشغيل وتوجيه هذه الحوامات.

وفي هذا السياق، دعت منصة "الحارس" المختصة بأمن المقاومة المواطنين في قطاع غزة إلى اليقظة والحذر، واتباع الإجراءات الأمنية الآتية:

تمشيط أسطح المنازل والمباني والخيام بشكل دوري.

عدم الحديث في أمور عسكرية وأمنية داخل الأماكن غير الآمنة.

في حال العثور على أجسام مشبوهة، الابتعاد عنها، وعدم الحديث بجوارها، وإبلاغ الأمن عنها فورًا، أو التواصل مع أمن المقاومة.