لعنة ريال مدريد تضرب كتيبة سيميوني

وطن: تغلب ريال مدريد 4-2 بركلات الترجيح على غريمه المحلي أتلتيكو مدريد، ليتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل الفريقان في النتيجة الإجمالية 2-2 بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة الإياب.

سجل أنطونيو روديغر ركلة الترجيح الحاسمة، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للقاء الإياب بفوز أتلتيكو 1-0، بفضل هدف مبكر سجله لاعب الوسط البريطاني كونور غالاغر في بداية اللقاء الذي أهدر فيه فينيسيوس جونيور ركلة جزاء.

وألغى الحكم ركلة الترجيح التي سجلها خوليان ألفاريز الذي انزلق أثناء تنفيذها، لتلمس قدمه اليسرى الكرة قبل التسديد بقدمه اليمنى.



وتصدى يان أوبلاك لركلة ترجيح لعبها لوكاس فاسكيز، لكن ماركوس يورينتي سدد ركلة ترجيح في إطار المرمى.

وتقدم روديغر لتسجيل الركلة الحاسمة بنجاح، لتتواصل مساعي حامل اللقب لتعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب للمرة 16.

وفي الدور المقبل يلعب ريال مدريد أمام آرسنال الإنجليزي.