إصابات خلال اقتحام مستوطنين "مقام يوسف"

وطن: أصيبت مواطنة بقنبلة صوت، ومواطنون آخرون بالاختناق الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لامرأة (45 عاما) بقنبلة صوت في القدم، وثلاث حالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لمقام يوسف.

واقتحمت سيارات الاحتلال العسكرية معززة بجرافة، المنطقة الشرقية، من حواحز حوارة وعورتا وبيت فوريك، لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف، وسط إغلاق لعدد من الطرق بالسواتر الترابية وإطلاق كثيف لقنابل الغاز السام.