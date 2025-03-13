حقوقيون: ترامب وصف السيناتور شومر بأنه فلسطيني بغرض الإهانة

رام الله - وطن: انتقدت جماعات حقوقية إسلامية ويهودية في الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء لإشارته إلى السناتور تشاك شومر، العضو الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ، بأنه فلسطيني، وقالت إن الرئيس استخدم هذا المصطلح بعرض إهانته.

وخلال اجتماع في البيت الأبيض أمس الأربعاء، ردّ ترامب على سؤال للصحافيين عن سياسة ضرائب الشركات بتعبيره عن الاستياء من إحجام الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس عن دعم أجندته.

وقال ترامب “شومر فلسطيني من وجهة نظري. لقد أصبح فلسطينيا. كان يهوديا في السابق. لم يعد يهوديا. إنه فلسطيني”.

وشومر هو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، وليس له أصول فلسطينية.

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “إن استخدام الرئيس ترامب لمصطلح (فلسطيني) كإهانة عنصرية أمر مسيء ويحط من قدر منصبه”.

وأضاف عوض، وهو من أصل فلسطيني، أن تعليقات ترامب تُظهر “استمرار تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم”.

كما نددت إيمي سبيتالنيك، الرئيسة التنفيذية للمجلس اليهودي للشؤون العامة، وهالي سويفر، الرئيسة التنفيذية للمجلس اليهودي الديمقراطي الأمريكي، بتصريحات ترامب.