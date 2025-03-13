مقرر أممي:"إسرائيل" تستمر بجرائم الإبادة في قطاع غزة

وطن: قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن استمرار إسرائيل في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو "استمرار لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأوضح فخري في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن "إسرائيل" ترفض مجددا المساعدات الإنسانية في غزة، وأن العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال يتصاعد.

وذكر أن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تواصل عملها رغم الضغوط والعراقيل الإسرائيلية".

وأكد على أهمية مساعدة الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة، مبينا أن "إسرائيل تجوّع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة".

وأضاف: "هذه أسرع عملية تجويع في التاريخ الحديث".

ودعا فخري المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل واسعة النطاق، تشمل العديد من المجالات، من الاقتصاد إلى الدبلوماسية.

ومطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.