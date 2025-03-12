إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم العروب وقرية الريحية

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل، وقرية الربحية جنوبا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، صوب الفتية والمواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية الريحية، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.