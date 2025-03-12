قوات الاحتلال تغلق مداخل عدة قرى في سلفيت وقلقيلية وتعرقل حركة المواطنين

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، مداخل عدد من القرى والبلدات في محافظتي سلفيت وقلقيلية، في خطوة تضيف مزيدًا من القيود على حركة المواطنين.

ووفقًا لمصادر محلية، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، بالإضافة إلى البوابة الحديدية المقامة قرب مدخل بلدة قراوة بني حسان، ومدخل قرية ياسوف، وبلدة بروقين. كما شددت من إجراءات إغلاق مداخل مدينة قلقيلية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أخرى بأن قوات الاحتلال عرقلت حركة المرور في شرق قلقيلية، حيث أغلقت مدخل قرية حجة - الفندق، ومدخل قرية اماتين. كما نصبت حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية جينصافوط، ما تسبب في تعطيل حركة تنقل المواطنين في المنطقة.

تُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سياسة الاحتلال التي تستهدف تكثيف الضغط المستمر على المواطنين في الضفة الغربية، في إطار ما سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين.