العدوان على طولكرم.. اعتقالات وهدم منازل وتحويل مبان إلى ثكنات عسكرية

وطن: نفذت قوات الاحتلال التي تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات، وعمليات هدم، وتحويل مبانٍ سكنية إضافية إلى ثكنات عسكرية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت مساء اليوم الناشط خيري حنون من محيط مخيم نور شمس، فيما اعتقلت المواطنة سعاد السلمان "عودة" (41 عاما) بعد مداهمة منزلها في الحي الجنوبي من مدينة طولكرم وتخريب محتوياته.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تضمنت آليات ثقيلة وجرافات نحو مخيم نور شمس، حيث شرعت بعمليات هدم متواصلة للمنازل والمباني في حارة المنشية، استكمالا لتنفيذ مخططها بهدم عشرات المنازل بذريعة شق طريق وتغيير المعالم الجغرافية للمخيم.

وكانت قوات الاحتلال أجبرت صباحا عددا من العائلات على مغادرة منازلها بالقوة بعد مداهمتها في حارة جبل النصر في مخيم نور شمس، وسط إطلاق نار كثيف لترويع المواطنين.

كما طاردت قوات الاحتلال المواطنين أثناء توجههم لتفقد منازلهم في مخيم طولكرم، وهددتهم بالاعتقال وإطلاق النار على كل من يحاول الدخول إلى منزله سواء رجال أو نساء.

وفي مدينة طولكرم، أجبر جيش الاحتلال سكان "عمارات خريوش" رقم 4 ورقم 5، الواقعتين خلف دائرة السير في شارع نابلس، على إخلائها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، كما أحضرت قوات الاحتلال خزانات مياه إلى هذه الأبنية.

وكانت قوات الاحتلال استولت في وقت سابق خلال عدوانها المتواصل على المدينة ومخيميها، على عدد من المباني السكنية في شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، بعد طرد سكانها، وحولتها لثكنات عسكرية، فيما تمركزت آلياتها وجرافاتها على مداخلها، مترافقا مع قيام جنود الاحتلال بنصب الحواجز العسكرية وسط الشارع وعرقلة سير المركبات والتنكيل بالمواطنين.

كما عززت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية بنصب حواجز على مداخل المدينة، حيث أقامت حاجزا على بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لطولكرم، وفرضت عمليات تفتيش مشددة على الخارجين من المدينة، كما نصبت حاجزت آخر في شارع إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرقا، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها وأخضعتهم للاستجواب.