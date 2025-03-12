" لن يُطرد أحد من قطاع غزة ".. ترامب يتراجع عن خطته للتهجير

وطن: تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن خطته المثيرة للجدل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث أكد أنه "لن يُطرد أحد من غزة". جاء ذلك في تصريحات له خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس وزراء آيرلندا مايكل مارتن في البيت الأبيض، حيث أعلن ترامب أنه لا أحد سيتم إجباره على مغادرة القطاع.

وكانت خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، قد لاقت رفضًا واسعًا من الدول العربية ومنظمات دولية، بينما رحب بها الجانب الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه غزة جهودًا لتثبيت وقف إطلاق النار الذي بدأ مطلع الشهر الجاري، حيث انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يومًا دون التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية.

وفي سياق آخر، كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أوقفت في 2 مارس الجاري إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المساعدات.

وفيما يتعلق بمقترحات إعادة إعمار غزة، تبنت القمة العربية التي عقدت في القاهرة خطة لإعادة الإعمار بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار، دون المساس بحقوق الفلسطينيين أو تهجيرهم، وهو ما قوبل برفض من جانب الولايات المتحدة والاحتلال.

وقد أكدت حركة حماس على ضرورة بدء المفاوضات للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل انسحاب الاحتلال من القطاع بشكل كامل.