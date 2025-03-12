65 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وطن: أدى 65 ألف مصلٍ مساء اليوم الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضها الاحتلال داخل المدينة.

وفي بيان لها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن هذا العدد الكبير من المصلين حضروا لأداء الصلاة في رحاب المسجد الأقصى، متحدين القيود التي فرضتها قوات الاحتلال من حواجز وتفتيشات منتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

وأكدت الدائرة أن أداء الصلاة في هذا العدد الكبير يعكس تمسك الفلسطينيين بحقهم في العبادة في المسجد الأقصى، رغم محاولات الاحتلال المستمرة للحد من الوصول إلى الأماكن المقدسة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.