مستوطنون يجرفون أراضي ويقتلعون 80 شجرة في غرب سلفيت

وطن: جرف مستوطنون، اليوم الأربعاء، مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة خلة حسان غرب بلدة بديا.

وبحسب محافظة سلفيت، فإن المستوطنين جرفوا نحو 70 دونما من أراضي المواطنين، واقتلعوا 80 شجرة، بينها 50 شجرة زيتون يزيد عمرها عن 20 عاما، بالإضافة إلى أشجار اللوز والتين، وهدم سلاسل حجرية وبئر لجمع مياه الأمطار.

وتتعرض منطقة "خلة حسان" منذ عدة سنوات لانتهاكات مستمرة من قبل المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة.