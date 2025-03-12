"خامنئي": سندعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية بكل طاقتنا في مواجهة الاحتلال

وطن: أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، في تصريحٍ له اليوم، أن إيران ستواصل دعمها للمقاومة الفلسطينية واللبنانية "بكل طاقتها"، مشددًا على أن هذا الدعم سيكون مستمرًا في مواجهة "العدو الصهيوني".

وفي خطابه، أشار خامنئي إلى أن "عمليات حزب الله ضد الكيان الصهيوني، بعد استشهاد قائد الحزب حسن نصر الله، كانت أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن الحزب يواصل تقديم "مقاومة قوية" ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن إيران ستواصل دعم هذه العمليات بكل الوسائل المتاحة، مشيرًا إلى أن حزب الله يحقق انتصارات متزايدة في سياق مواجهته للعدو.

كما تحدث خامنئي عن تطور المقاومة الفلسطينية، حيث قال إن "حركة حماس أصبحت أقوى، وقد فرضت شروطها على الكيان الصهيوني رغم استشهاد قادتها البارزين، مثل إسماعيل هنية ويوسف القرضاوي وأحمد الجعبري". وأكد أن استشهاد القادة الفلسطينيين لم يضعف الحركة بل عزز قوتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وختم خامنئي تصريحه بالقول: "إن دعمنا للمقاومة الفلسطينية واللبنانية هو جزء من التزام إيران الثابت بالقضية الفلسطينية ومعركة تحرير القدس".

وفي حديث سابق، أكد خامنئي أن إيران، خلافًا للنظرة القصيرة والسطحية لدى أعدائها، أصبحت أقوى من العام الماضي ولم تضعف. وأوضح في لقاء رمضاني مع حشد من طلاب الجامعات، أن "اليوم نملك قدرات كبيرة في مختلف المجالات لم نكن نملكها في العام الماضي".

كما أشار إلى أن فقدان قادة للمقاومة مثل السيد رئيسي، السيد نصر الله، السيد صفي الدين، هنية، الضيف، والسنوار يعد خسارة كبيرة، لكنه شدد على أن "إيران تواصل المضي في مسيرة القوة والتقدم وأصبحت أقوى ولم تضعف". وأضاف: "خسارة الشخصيات البارزة لا تعني التراجع والضعف إذا كان هناك هدف وجهد متواصلين"، مؤكدًا أن "فقدان القادة لا يؤثر على مسيرة الشعب إذا كان الهدف والجهد موجودين".