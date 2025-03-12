جنين.. أبناء شعبنا يشيعون جثمان الشهيدة أبو غالي إلى مثواها الأخير

وطن: شيّع أهالي الحي الشرقي في جنين، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيدة فايزة أبو غالي إلى مثواها الأخير، والتي استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، الى منزل الشهيدة حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها من قبل عائلتها.

وحمل المشيعون جثمان الشهيدة على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال بإطلاق النار عليها خلال حصار منزل في الحي الشرقي أمس الثلاثاء، حيث تم احتجاز جثمانها ونقله إلى حاجز الجلمة العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال شرق جنين، قبل أن يتم تسليمه لطواقم الهلال الأحمر.

وأدى المشاركون في التشييع صلاة الجنازة على جثمان الشهيدة في جامع الحي الشرقي، ثم تمت مواراتها الثرى في المقبرة الشرقية من مدينة جنين.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها للـ51 على التوالي، في وقت يوسع فيه عدوانه على قرى المحافظة وبلداتها، فيما وصل عدد الشهداء خلال العدوان غير المسبوق عليها الى 34 شهيدا.