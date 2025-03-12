"خامنئي": رغم التحديات وخسارة قادة للمقاومة.. إيران اليوم أقوى من الماضي

وطن: قال قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، إنّ "إيران خلافاً للنظرة القصيرة والسطحية لدى أعدائها أصبحت أقوى من العام الماضي ولم تضعف".

وأوضح السيد خامنئي في لقاء رمضاني مع حشد من طلاب الجامعات، اليوم الأربعاء، أنّه "اليوم نملك قدرات كبيرة في مختلف المجالات لم نملكها في العام الماضي".

كما أشار إلى أنّه "فقدان قادة للمقاومة كالسيد رئيسي والسيد نصر الله والسيد صفي الدين وهنية والضيف والسنوار يعد خسارة كبيرة"، مضيفاً أنّه "رغم خسارتهم، إيران تواصل المضي في مسيرة القوة والتقدم وأصبحت أقوى ولم تضعف".

وفي هذا السياق، أكّد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، أنّ "خسارة الشخصيات البارزة لا تعني التراجع والضعف إذا كان هناك عاملان رئيسيان وهما الهدف والجهد"، مشدداً على أنّه "إذا تمتع شعب بالهدف والجهد فإن خسارة الشخصيات البارزة لن تؤثر على مسيرته نحو الأمام".

وفي السياق، شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، على وحدة الشعب الإيراني، قائلاً: "الولايات المتحدة وأوروبا تهدد لكنها لن تستطيع إيقاف حركتنا نحو الأمام إلا إذا اختلفنا وانقسمنا"، مشيراً إلى أنّه "إذا كنا متحدين لا قوة في العالم تستطيع إيقافنا".

وفي وقت سابق، قال موقع "أكسيوس" الأميركي، إنّ مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سلّم رسالة ترامب إلى الإماراتيين لتسليمها إلى الإيرانيين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن الرئيس الإيراني، تأكيده، مساء الثلاثاء، أنّ بلاده لن تخضع للتهديدات، لافتاً إلى أنّ "الإقبال على المفاوضات لا يعني أن نركع بذلّ أمام أي طرف"، موجهاً كلامه إلى ترامب بالقول: لا نخاف تهديداتك وافعل ما شئت.

المصدر: الميادين