حماس ترحب بقرار اليمن استئناف عملياته ضد سفن الاحتلال: ضغط حقيقي لكسر الحصار

وطن: رحبت حركة حماس بإعلان القوات المسلحة اليمنية استئناف عملياتها ضد السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر والعربي، وباب المندب وخليج عدن. وأكدت الحركة أن هذا الإجراء يأتي ردًا على استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة، في وقت يواجه فيه القطاع حصارًا خانقًا.

وفي بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء، قالت حماس إن "الموقف اليمني يعكس الموقف الأصيل للشعب اليمني وقيادته، ويجسد الالتزام الراسخ في دعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته"، مشيرة إلى أن هذه العمليات تشكل ضغطًا حقيقيًا على الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

كما دعت الحركة، في نفس البيان، "شعوب الأمة وأحرار العالم إلى تكثيف تحركاتهم الفاعلة للضغط على الاحتلال وداعميه، من أجل إنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر".

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة في البحرين الأحمر والعربي، وفي باب المندب وخليج عدن، وذلك في إطار دعمها لقضية فلسطين.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن هذا التحرك يأتي إسنادًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، بعد انتهاء المهلة المحددة التي منحها قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، للوسطاء الذين كانوا قد عملوا على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة. وجاء القرار بعد عدم تمكن الوسطاء من تحقيق هذا الهدف.