معرض "وللحرية الحمراء" في جامعة بيرزيت يخلد ذكرى الشهداء الفلسطينيين

وطن: نظّم القطب الطلابي في جامعة "بيرزيت" معرضًا فنيًا وثقافيًا بعنوان "وللحرية الحمراء" في كلية الآداب، حيث تم عرض مجموعة من الصور التي تخلّد ذكرى الشهداء الفلسطينيين.

المعرض الذي بدأ يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى الخميس 13 مارس 2025، يعكس شعار "جامعة شعبية" الذي يرمز إلى النضال الفلسطيني.

افتُتح المعرض يوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحًا في كلية الآداب بجامعة بيرزيت، وشهد المعرض عرضًا لصور الشهداء الفلسطينيين الذين قدموا أرواحهم من أجل الحرية، إلى جانب زاوية خاصة بالكتب الفلسطينية المتنوعة التي تحكي تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني.

يهدف المعرض إلى تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى الطلاب، وتعريفهم بتضحيات الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى إبراز دور الثقافة الفلسطينية في الحفاظ على الهوية الوطنية.

كما يعكس المعرض التزام جامعة بيرزيت بالحفاظ على التراث الوطني وتعليم الأجيال الجديدة أهمية النضال من أجل الحرية.

المعرض مستمر حتى يوم الخميس 13 مارس 2025، في كلية الآداب بجامعة بيرزيت، ويفتح أبوابه للزوار من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.