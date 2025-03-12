نتنياهو يفقد أعصابه في محكمة الفساد

رام الله - وطن: فقد رئيس حكومة الاحتلال اليوم الاربعاء، أعصابه خلال محاكمته بشأن قضايا فساد، وصرخ في وجه القضاة وقال لقد جعلتوا حياتي بائسة"، وذلك في الجلسة الـ17 لمحاكمته ضمن جلسات الإدلاء بشهادته.

وكشفت القناة أنّ بنيامين نتانياهو "طرق على المنصة في المحكمة وقال لدي الحق في الحصول على بضع دقائق للدفاع عن نفسي".

وردت القاضية على نتنياهو "اخفض صوتك".

ويواجه نتانياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني 2019.