الجلسة الـ17 لمحاكمة نتنياهو: فقد أعصابه وصرخ بوجه القضاة

وطن: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ببدء الجلسة الـ17، لمحاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ضمن جلسات الإدلاء بشهادته في قضايا فساد.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

من جهتها، قالت "القناة 13" العبرية، أنّ نتنياهو فقد أعصابه في المحكمة، وصرخ في وجه القضاة وقال لقد "جعلوا حياتي بائسة".

وأضافت أنّ نتنياهو طرق على المنصة في المحكمة، وقال لدي الحق في الحصول على بضع دقائق للدفاع عن نفسي.

وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة، مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.

وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في "إسرائيل"، وصعّبت تشكيل أغلبية مستقرة في الكنيست، وأسفرت عن إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.

المصدر: الميادين