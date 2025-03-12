اتحاد بلديات غزة يطالب بتدخل دولي لتأمين إمدادات المياه والكهرباء في القطاع

وطن: طالب اتحاد بلديات قطاع غزة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لتأمين إمدادات المياه والكهرباء، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بعد تعطيل محطة تحلية المياه المركزية.

وفي بيان صادر عن الاتحاد، أكد المسؤولون على أن قطاع غزة يحتاج إلى إمدادات دائمة من المياه والكهرباء لتلبية احتياجات السكان الأساسية، خاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة استمرار الحصار والعدوان.

وأوضح الاتحاد أن قرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن القطاع يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة اليومية، حيث يعطل العديد من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المستشفيات ومحطات المياه، مما يزيد من معاناة المواطنين في غزة.

كما حذر الاتحاد من أن استمرار قطع الكهرباء قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة في ظل تراجع قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته.

ودعا اتحاد بلديات غزة إلى تحرك سريع من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتأمين الإمدادات الضرورية من المياه والكهرباء، من أجل تجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها السكان في غزة. وأكد أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، ويزيد من معاناة المدنيين الذين يعانون أصلاً من الحصار المستمر والظروف الصعبة.