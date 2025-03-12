لابيد: وقف الحرب له ثمن سياسي نتنياهو لا يريد دفعه

وطن: قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن وقف الحرب له ثمن سياسي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد دفعه.

وقال لابيد في مقابلة إذاعية مع "راديو 103 إف إم"، إن "الحكومة الإسرائيلية لا تبذل كل جهدها، ولا تستغل كل وسيلة ممكنة لإعادة المختطفين من غزة."

وأضاف: "وقف الحرب له ثمن سياسي ونتنياهو لا يريد دفعه.. نحن في وضع نخسر فيه مرتين فالمختطفون لا يعودون وحماس تحصل على وقف إطلاق نار مجانا".

وقال لابيد "نحن الآن في وضع نعاني فيه من عواقب وخيمة - المختطفون لا يعودون، وهناك وقف لإطلاق النار مع حماس منذ أسبوعين. وقد قرر رئيس الوزراء إبعاد رئيس الموساد والشاباك من المفاوضات.. والشيء الثاني الذي سمعناه هو أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مباشرة مع حماس".

وفي شأن التقارير حول الاتصالات بينه وبين عضو الكنيست غادي آيزنكوت، قال لابيد: "لقد قلت بالفعل إنني لا أستبعد أي شيء من شأنه أن يحدث تغييرا في دولة إسرائيل".

وكان لابيد اتهم حكومة نتنياهو بالتلكؤ في شأن مفاوضات إطلاق الأسرى الإسرائيليين من غزة، معتبرا أن ما يهم حكومة بنيامين نتنياهو هو فقط الاعتبارات السياسية.

وكتب لابيد في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن "الأمريكيين يتفاوضون مع حماس بشكل منفصل لإدراكهم أن حكومتنا تتلكأ وهم قلقون على مواطنيهم".

وأضاف أن "ما يهم حكومتنا هو الاعتبارات السياسية فقط وليس أي شيء آخر".