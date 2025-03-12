حماس: ننتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة بعد تنصل إسرائيل من الاتفاق

وطن: قالت حركة “حماس”، إنها تنتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة التي بدأت مساء الثلاثاء، للمضي نحو تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى الذي تنصلت منه إسرائيل.

وأضاف متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع، الأربعاء في بيان: “ننتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة للمضي نحو تطبيق المرحلة الثانية واستئناف إدخال المساعدات وضمان إنهاء الحرب”.

وتابع: “الاحتلال تنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وهذا يتناقض مع الإرادة الدولية وجهود كل الوسطاء لتثبيت الاتفاق وإنهاء الحرب”.

وأشار إلى أن حماس قدمت “مرونة وتعاملت بإيجابية في مختلف محطات التفاوض وهي على ذلك لإلزام الاحتلال بالاتفاق وإنجاز مطالب شعبنا”، وفق البيان.