الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما مضادة على حزمة من المنتجات الأمريكية

وطن: أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوما جمركية “قوية لكن متناسبة” على حزمة من الواردات الأمريكية اعتبارا من الأول من نيسان/ أبريل، ردا على رسوم نسبتها 25% فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم وبدأ تطبيقها الأربعاء.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيان، إن التكتل يعرب عن “أسفه العميق” للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

أضافت: “الرسوم الجمركية هي ضرائب، تضرّ بالأعمال، وبشكل أكبر بالمستهلكين”، مشيرة الى أن “وظائف على المحك. الأسعار سترتفع، في أوروبا والولايات المتحدة”.

وستؤثر الإجراءات الأمريكية على منتجات بقيمة 28 مليار دولار (26 مليار يورو)، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية التي أكدت أن رسومها المزمعة ستطال سلعا أمريكية بقيمة موازية.

دخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر الأربعاء (04,01ت غ) لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين.

وستشمل هذه الرسوم واردات من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، بينما يؤكد ترامب أن هدفه تعزيز إنتاج صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة، والذي يتراجع عاما بعد عام في ظل منافسة حادة خصوصا من الدول الآسيوية.

ومن المرجّح أن تؤدّي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريبا في الولايات المتحدة، بدءا من الأجهزة المنزلية وصولا إلى السيارات وعلب المشروبات، ممّا يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.

ومن المتوقع أن ينفذ الرد الأوروبي على الرسوم الأمريكية على مرحلتين.

في الأول من نيسان/ أبريل، يتم تلقائيا إعادة العمل بالإجراءات الأوروبية المضادة التي اعتمدت في 2018 و2020 ردا على رسوم جمركية أمريكية خلال الولاية الأولى لترامب، مع انتهاء مدة تعليقها في 31 آذار/ مارس.

وأوضحت المفوضية في بيان: “للمرة الأولى، سيتم اعتماد تدابير إعادة التوازن هذه بالكامل. سيتم فرض رسوم جمركية على منتجات تراوح من السفن الى البوربون (مشروب كحولي)، مرورا بالدراجات النارية”.

والرسوم الأمريكية الجديدة هي أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولاية ترامب الأولى بين العامين 2017 و2021.

إلى ذلك، بدأت المفوضية الأوروبية في 12 آذار/ مارس إجراءات لفرض رسوم مضادة إضافية على الولايات المتحدة، بغرض تحقيق التأثير ذاته للتدابير الأمريكية.

وأوضحت المفوضية أن الخطوة الأولى في هذا الإجراء هي مرحلة “تشاور على مدى أسبوعين مع الأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي” لضمان أن “المنتجات المناسبة” هي التي سيتم فرض رسوم عليها من أجل “ضمان رد فعال يقلل إلى الحد الأدنى الاضطرابات بالنسبة للشركات والمستهلين الأوروبيين”. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات الإضافية حيز التنفيذ منتصف نيسان/ أبريل المقبل.