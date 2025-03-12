تخللها تفجير منزل واعتقالات.. الاحتلال يشن حملة اقتحامات بالضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها تفجير منزل شهيد بقلقيلية، واعتقال عدة شبان، بعد دهم منازلهم.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس، واعتقلت الشاب عبد الناصر مظفر ذوقان من داخل منزله في المخيم، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

واعتقلت تلك القوات الشاب ياسين عميرة عقب مداهمة منزله خلال اقتحام حي رفيديا غرب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة كساب في بلاطة البلد شرقي نابلس، وتواردت أنباء عن حالة اعتداء على أحد أفرادها.

كما فجرت قوات الاحتلال في قلقيلية، منزل عائلة الشهيد علي خليل في منطقة صوفين، وهو أحد منفذي عملية "شارع 22" بمدينة قلقيلية، والتي أدت لمقتل مستوطن.

وفي 3 أغسطس/ آب 2024، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهاد خليل إلى جانب ثلاثة من رفاقه، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال على مركبة كانوا يستقلونها بطولكرم.

وحينها أعلنت "القسام" مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار ومقتل المستوطن أمنون مختار في مدينة قلقيلية، في 22 يونيو/ حزيران من نفس العام.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد زايط شقيق الشهيد نور زايط، خلال اقتحام ضاحية شويكة في المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي أحمد الخطيب من منزله في بلدة بيتونيا غربي المدينة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، معززة بجرافات عسكرية شرعت في تدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع.

وفي الخليل، أفادت مصادر محلية عن اعتقال قوات الاحتلال الفتى آدم عزمي جبارين من منزله في بلدة سعير شمال الخليل.