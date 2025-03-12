باريس سان جيرمان يقهر ليفربول بركلات الترجيح ويتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

وطن: تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بسيناريو مثير في معقل ليفربول الإنكليزي ضمن منافسات إياب دور الـ16، مساء الثلاثاء.

ودخل ليفربول اللقاء متسلحا بعاملي الأرض والجمهور في ملعب آنفيلد، وأفضلية الفوز ذهابا في باريس بهدف سجله اللاعب البديل هارفي إيليوت في الدقيقة 87.

لكن الفريق الباريسي أنهى لقاء العودة فائزا بهدف وحيد سجله عثمان ديمبلي بعد مرور 12 دقيقة.

ورفع ديمبلي رصيده إلى 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأصبح أكثر هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ بداية العام الجاري 2025 بتسجيله 21 هدفا في جميع المسابقات.

وحافظ الفريق الباريسي على تقدمه مع امتداد اللقاء لشوطين إضافيين قبل أن ينتزع بطاقة التأهل بنتيجة 4 / 1 في ركلات الترجيح.

وينتظر باريس سان جيرمان في دور الثمانية الفائز من مواجهة أستون فيلا الإنكليزي ضد كلوب بروج البلجيكي.

ويبقى أستون فيلا الأقرب للتأهل بعد الفوز ذهابا بنتيجة 3 / 1 خارج ملعبه في بلجيكا.