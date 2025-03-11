المكتب الإعلامي في غزة: 137 شهيداً بنيران الاحتلال منذ بدء الاتفاق

وطن: أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أنّ خرق الاحتلال للاتفاق ورفضه الانسحاب من محور صلاح الدين جنوب قطاع غزة، واستمرار عمليات التوغل والاقتحام انطلاقاً منه وصولاً إلى قلب مدينة رفح ونسف البيوت، يعكس نوايا الاحتلال العدوانية ويعني ارتكابه للمزيد من جرائم القتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

و قال معروف في تصريح صحفي، إنّ "الاحتلال تعمد خلال الأيام الـ10 الماضية رفع وتيرة جرائمه بحق شعبنا وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع أن أحدث دليل على انتهاكاته، ارتقاء 5 شهداء اليوم بالقرب من دوار الكويت بينهم شقيقين قصفتهم طائرات الاحتلال المسيرة، ما يرفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بـ19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلى 137، منهم نحو 52 شهيداً في مدينة رفح.



وأضاف أنّ الاحتلال يكذب في روايته التي يروجها لتبرير عمليات القتل ضد المواطنين المدنيين العزل ومنهم أطفال ونساء، ولم يكن أي منهم يشكل خطر على جنوده وغالبيتهم استشهدوا وهم يتفقدون منازلهم القريبة من أماكن تواجد قوات الاحتلال.



ودعا الوسطاء للجم الاحتلال وإلزامه بتعهداته الواردة في الاتفاق، ووضع حد لجرائمه المتواصلة.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال وأحدثها جريمة العقاب الجماعي بإحكام الحصار على 2.4 مليون إنسان، وجرائم القتل الميداني بحق المدنيين.