دعماً لغزة.. القوات المسلحة اليمنية تعلن استئناف حظر عبور السفن "الإسرائيلية" في البحرين الأحمر والعربي

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر عبور جميع السفن الاسرائيلية أو تتبع شركات إسرائيلية في مناطق البحر الأحمر والبحر العربي، بالإضافة إلى مضيق باب المندب وخليج عدن.

وجاء هذا القرار بعد انتهاء المهلة التي منحها عبد الملك الحوثي للوسطاء من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن أي سفينة "إسرائيلية" تحاول كسر هذا الحظر ستكون عرضة للاستهداف داخل نطاق العمليات المحدد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيظل ساريًا حتى يتم فتح المعابر وإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة.

كما جددت القوات المسلحة اليمنية دعمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان.